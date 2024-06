Leveratto corre da solo. A Carrodano un’unica lista: "Lotta contro lo spopolamento"

Una prima responsabilità l’ha visto pronto nel settembre scorso, quale vicesindaco, a farsi carico di tutto il peso di un ruolo che ha dovuto rivestire improvvisamente e, suo malgrado, a seguito della morte del primo cittadino in carica del comune di Carrodano, Pietro Mortola. La seconda responsabilità lo vede invece impegnato come candidato sindaco nell’unica lista "Insieme per Carrodano" che si è presentata alle prossime elezioni.

Gian Carlo Leveratto, dirigente Arpal in pensione si trova ad affrontare questa nuova sfida: "Per lavoro mi sono sempre occupato di ambiente ma – spiega - in modo esclusivamente tecnico e non amministrativo. Sicuramente la priorità sarà data alla manutenzione delle opere pubbliche, in primis gli edifici, le strade e la viabilità in generale. Ci sarà poi da accelerare sul miglioramento di arredo e decoro urbano perché siamo convinti che un ambiente esteticamente bello e pulito, unito alle peculiarità che il nostro territorio offre sia un valido richiamo per il turismo. Vorremmo inoltre concludere le migliorie apportate al parco della Pace al di sotto della sede comunale dove stiamo realizzando una piccola area giochi per bambini e una palestra nel verde per rendere perfettamente fruibile tutto questo spazio alle persone di tutte le età". Un altro obiettivo da primo cittadino del più piccolo comune della provincia dal punto di vista demografico, sarà quello di invertire la tendenza allo spopolamento: "È nostra convinzione – continua Leveratto - che il turismo sia da sempre un’occasione importante per creare posti di lavoro per i nostri giovani. Per questo puntiamo a favorire l’arrivo dei turisti proprio qui a Carrodano, proponendoci investimenti volti ad arricchire e mantenere la rete sentieristica di cui vorremmo poter garantire l’apertura ininterrotta tutto l’anno".

Ma la visione del candidato sindaco va oltre, abbracciando in realtà l’intera alta Valdivara: "Mi piacerebbe indire un tavolo per arrivare a realizzare una rete sentieristica capace di collegare fra loro tutti i comuni, da Borghetto sino a Varese Ligure".

Alma Martina Poggi