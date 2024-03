Levanto: Nuovo Piano per Impianti 5G in Fase di Commissione

Il Comune di Levanto è in procinto di commissionare la redazione di un nuovo piano per l’installazione degli impianti di telefonia mobile alla Polab di Cascina, azienda specializzata in elettromagnetismo ambientale che già aveva curato per l’ente la redazione del precedente progetto, che poi non era stato adottato. "Il nuovo piano - spiega il sindaco Luca Del Bello - dovrà tenere conto della tecnologia 5G e avrà il compito di individuare le aree del nostro territorio più idonee ad ospitare impianti di nuova generazione". Giovedì 14 marzo, in Comune, il primo incontro con i tecnici, dopodiché inizieranno i sopralluoghi sul territorio. "Contiamo di poter disporre del nuovo piano prima dell’estate" dice il sindaco Del Bello