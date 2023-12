"Levanto: Eventi Pubblici per Iniziare al Meglio il Nuovo Anno"

Il Comune di Levanto ha organizzato una serie di eventi pubblici per chiudere il 2023 e per aprire al meglio il nuovo anno. Oggi dalle 23, nella tensostruttura sul lungomare, ecco il veglione di capodanno con la musica proposta dai deejay di Dna Staff. Domani, lunedì, dalle 17 alle 19.30 e dalle 21.30 alle 24, nella tensostruttura sul lungomare, spazio alla tombolata. Infine, mercoledì 3 gennaio, con inizio fissato alle 15.30, nel villaggio di Babbo Natale in piazza Cavour, gara di biscotti per bimbi e famiglie. In serata infine, con inizio alle 21.30, nella tensostruttura sul lungomare, in programma il ’note live’ con il concerto tributo ai Blues Brothers.