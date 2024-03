Levanto Contributi alle imprese. Incontro con Confartigianato

Bando di contributi a fondo perduto “Cassa Commercio” e “Garanzia Artigiana”. Per spiegare l’accesso a questo contributo per le piccole aziende artigianali e commerciali emesso dalla Regione Liguria, Confartigianato organizza un incontro lunedì 18 marzo alle 15 nella Sala consiglio comunale a Levanto. Illustrerà il contributo Alessandro Rolla, Ufficio credito Confartigianato. Possono beneficiare di queste agevolazioni tutte le imprese cpm sede legale o unità locali situate in Liguria, iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio e attive, con le seguenti caratteristiche: imprese al femminile; imprese giovani con meno di 35 anni; imprese con meno di 12 mesi di attività; imprese con più di 20 anni di attività; imprese con sede in comuni non costieri; imprese con un marchio riconosciuto dalla Camera di Commercio o Regione. “39 milioni di euro la cifra stanziata – dice Rolla – somma che fa capire la portata delle agevolazioni". L’incontro è aperto a tutte le imprese del territorio