Levanto Chiuso due mesi il centro per rifiuti di Mereti

Verranno eseguite a cura di Acam Ambiente del Gruppo Iren le opere di riqualificazione ed efficientamento del centro di raccolta dei rifiuti in località Sella Mereti, nel Comune di Levanto. Per consentire l’intervento, il centro dovrà restare chiuso fino al termine dei lavori la cui durata è stimata in circa due mesi. I cittadini e le imprese possono comunque conferire i rifiuti nell’area artigianale in località Gallona, all’interno di un mezzo Ecovan predisposto da Acam Ambiente. Questo servizio è disponibile la mattina dalle ore 8 alle ore 12: il lunedì e il venerdì per la raccolta di ingombranti, legno e materiale Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche); il mercoledì per quella degli sfalci e dei residui vegetali. Il Comune di Levanto invita comunque gli utenti privati a privilegiare il conferimento domiciliare di ingombranti e sfalci (le cui modalità di ritiro restano invariate) prenotabile attraverso il sito di Acam ambiente o al numero verde 800.487711.