Levanto: approvato il progetto di riqualificazione di piazza Colombo

Levanto, 21 novembre 2024 – A gennaio inizierà la riqualificazione di piazza Colombo, a Levanto, la vasta area a ridosso del lungomare compresa tra gli archi dell’ex viadotto ferroviario e l’edificio del Casinò municipale.

L’obiettivo dell’intervento, che rappresenta il secondo lotto del piano di riqualificazione urbana intrapreso con la pavimentazione e il rifacimento dell’arredo di via Dante e piazza Staglieno, è il recupero di questo spazio (una sorta di 'appendice' ormai degradata dei vicini giardini pubblici di piazza Staglieno) come luogo ombreggiato a ridosso del mare, in continuità con l’area commerciale del centro e gli spazi dei giardini e fortemente orientato alla socializzazione.

La nuova pavimentazione (che sostituirà sia l’acciottolato che la strada in asfalto) si estenderà fino al marciapiede antistante il Casinò municipale e sarà realizzata in lastre in pietra arenaria di due differenti spessori, al fine di mantenere la possibilità di accesso ai veicoli autorizzati.

La trasformazione permetterà un’integrazione del patrimonio arboreo esistente adottando criteri di gestione sostenibile del verde.

All’interno della piazza rimarranno il monumento ai caduti del mare (spostato sul lato a nord-est) e i dehor delle attività commerciali già presenti, e verrà preservata la possibilità di accesso per i mezzi di soccorso e di servizio nella parte non alberata antistante il Casinò Municipale.

L’intera area sarà servita da un efficiente sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche che ne compensi l’intera pavimentazione, mentre l’illuminazione pubblica verrà potenziata per valorizzare il contesto ambientale di pregio.

Il progetto è stato approvato nel corso dell’ultima seduta della giunta e il cantiere si aprirà a gennaio per concludere l’intervento prima della prossima estate.

“Con questo intervento – spiega il sindaco, Luca Del Bello – concretizziamo un altro tassello del progetto complessivo di rimodellamento e riqualificazione urbana di gran parte del centro storico di Levanto e delle aree che lo collegano al mare che ha già interessato via Dante e piazza Staglieno e che in futuro verrà ulteriormente esteso alle vie limitrofe. Si tratta di un impegno di risorse notevole, che in parte ha già cambiato l’aspetto di una parte vitale del nostro paese rendendola più gradevole e più efficiente sia per i cittadini che vi abitano o che ne fruiscono per il passeggio e la sosta, che per l’intera rete commerciale presente, che diventa sempre più attrattiva e può disporre di spazi più funzionali alle esigenze del settore del commercio”.