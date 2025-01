Lettura pubblica di poesie d’amore. Alla Mediateca con l’Alighieri

In occasione della Giornata mondiale della poesia programmata per venerdì 31 marzo, la ’Dante Alighieri’ della Spezia annuncia una pubblica lettura di poesie d’amore, che si terrà nella mediateca regionale ligure di via Firenze 37, a partire dalle 16, aperta a tutte le persone che vogliano partecipare con un proprio testo. Il tema prescelto per la prima edizione è l’amore in senso lato, vale a dire aperto a tutte le sue possibili declinazioni possibili (etero/omosessuale, verso Dio, la Natura, il Creato, gli Animali, tanto per citare alcuni esempi). Ogni partecipante può concorrere con un testo di massimo 30 versi, che non abbia contenuti osceni o violenti. L’eventuale presenza di tali elementi comporterà l’insindacabile esclusione dalla partecipazione. Gli interessati dovranno inviare il proprio testo, per la valutazione, al seguente indirizzo mail: [email protected], entro e non oltre il 31 gennaio. Le poesie accettate (massimo 25/30 partecipanti) saranno raccolte in una antologia edita a cura del comitato. In caso di sovrabbondante partecipazione, sarà tenuto conto dell’ordine di ricevimento. Dalla Dante Alighieri fanno sapere che per evitare possibili deformazioni sintattiche, è necessario inviare i testi possibilmente in formato pdf. I partecipanti minorenni dovranno inviare anche l’autorizzazione scritta dei genitori, corredata dai documenti di identità. "Con questa pubblica lettura di poesie – dichiara il presidente del Comitato spezzino, Carlo Raggi – intendiamo incentivare la pratica poetica su di un tema, quello dell’amore, che sembra contraddetto dai numerosi conflitti che infestato il nostro presente. Noi nutriamo comunque la speranza, anche con questa manifestazione, di poter dare il nostro contributo all’auspicata fratellanza universale già fatta propria dal Leopardi della Ginestra". Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito www.dantelaspezia.it.

m. magi