Les Revenantes oggi al Piccolo Blu

Uno speciale terzetto per il concerto di oggi al Piccolo Blu di Campiglia. Appuntamento a partire dalle 18 in piazza della Chiesa 4 con protagonisti Les Revenantes con ‘The blues side of songwriting’, una band composta da Riccardo Grosso (voce e armonica), Andrea Paganetto (tromba) e Davide L’Abbate (chitarra e loop). Grosso è considerato uno dei migliori armonicisti a livello continentale. Suona l’armonica da più di 25 anni ed è insegnante e musicista professionista dal 2010. Il suo approccio alla musica blues è innovativo e carico di carisma e personalità, pur rispettando la tradizione. Riccardo suona professionalmente in tutta Europa e Usa con la Riccardo Grosso Blues Band e, occasionalmente, come sideman. È spesso citato come un’armonicista capace di innovazione e rispetto della musica, grazie ad un lessico proprio, ad un sound chiaro ed efficace e ad uno studio continuo che evita i fronzoli e si concentra sulla sostanza musicale.