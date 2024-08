Lerici si fa bella e mostra i muscoli. Torna la rassegna ’Mytiliade’

Una festa della tradizione. Torna in grande stile la rassegna "Mytiliade" l’evento biennale dedicato ai muscoli e al mar Mediterraneo in programma dal 13 al 15 settembre organizzato dal Comune di Lerici in collaborazione con IBG Italian Blue Growth. All’edizione ormai alle porte collaborerà Vittorio Castellani, meglio conosciuto come Chef Kumalé. La cerimonia di apertura si terrà venerdì 13 settembre alle 17 alla Rotonda Vassallo di Lerici. Un evento di portata nazionale e internazionale, un viaggio lungo un week end all’insegna del gusto, della conoscenza e della condivisione che vede tanti chef protagonisti già confermati. Spetterà proprio a Vittorio Castellani l compito di presentare Valerio Braschi, il più giovane vincitore di Masterchef e tra i più interessanti chef innovatori italiani, Wafik Belaid, celebrity chef del Bocuse D’Or Tunisia, Katia Zanghi vice presidente dell’Associazione Cuochi Messina e membro dell’associazione NonsoloCibus, il volto televisivo Ivano Ricchebono dello stellato The Cook di Genova e Giacomo Caravello, un astro nascente della cucina siciliana del Balice Restaurant di Milazzo. Non solo grandi Chef e showcooking ma anche laboratori culinari in collaborazione con l’istituto alberghiero Casini di Spezia. La parte enogastronomica della manifestazione sarà vivacizzata anche dal GourMed, un piccolo mercato mediterraneo con prodotti tipici che si snoda sul Lungomare Vassallo e dall’area food e degustazione vini. Moltissime anche le personalità del mondo della cultura e delle istituzioni, tra cui gli antropologi Marco Aime e Stefano Allovio, il geografo Davide Papotti e poi Caroline Couret, Fondatrice Creative Tourism Network Franco Andaloro, Direttore Sede Siciliana Stazione Zoologica Anton Dohrn, Paolo Varrella, Presidente Cooperativa Mitilicoltori Associati, Chiara Lombardi, Ricercatrice Enea, Giuseppe Suaria, Ricercatore scientifico CNR-ISMAR, Roberta Garibaldi, Tourism Management Università degli Studi di Bergamo e vicepresidente del Comitato Turismo e il professor Giorgio Bavestrello, docente di Zoologia al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Genova. Saranno cinque i Focus tematici trattati nelle tavole rotonde che si aprono venerdì 13 settembre alle 17.45 affrontando il tema delle politiche del mar Mediterraneo. Sono in programma nel corso della tre giorni anche eventi e laboratori per bambini.