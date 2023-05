’Lerici LibrAria’ pronti via Otto eventi per tutti i gusti

Autori e pubblico potranno incontrarsi e confrontarsi su contenuti e pensieri letterari a ‘Lerici LibrAria’, rassegna giunta a Lerici alla terza edizione con vernissage il 23 giugno. Otto gli appuntamenti serali per adulti – grazie anche al sostegno della Fondazione Carispezia – tutti ad ingresso libero, che si svolgeranno in Rotonda Vassallo alle 21.30, per presentare libri di diversi generi. Le novità di questa edizione, che proseguiranno anche nelle prossime, sono due: una legata all’editorIa storicamente radicata sul territorio con la presenza di molti editori da Bompiani a Einaudi e l’altra dedicata ai bambini. Si parte il 23 giugno con Massimiliano Pappalardo: che presenterà il suo libro ‘Che fine hai fatto papà?", una sorta di manuale per ridisegnare il ruolo paterno. Il 25 giugno è la volta di Maria Rosaria Selo con il suo ‘Vincenzina ora lo sa’, un romanzo ambientato negli anni delle grandi contestazioni di piazza. Il 27 giugno il primo appuntamento dedicato ai ragazzi con Ester Armanino a presentare ‘Mia mamma è una matrioska’, a cui seguirà un laboratorio per bambini. Tito Faraci con ‘L’uomo con la faccia in ombra’ sarà in Rotonda il 28 giugno con la fumettistica, mentre il 29 giugno Franco Baresi presenterà ‘Libero di sognare’, che ripercorre le tappe della sua carriera. Il 2 luglio, Ginevra Bompiani presenta ‘La penultima illusione’, un memoir della sua vita e quella della sua famiglia.

Il 4 luglio sul palco Serena Grandi e Carlo Alberto Biazzi presentano il libro ‘L’uomo venuto dal Po’, un giallo ambientato nella Padania degli anni Quaranta. Il 6 luglio sarà la volta di Rosaria Costa, vedova Schifani, con ‘La Mafia non deve fermarvi’, mentre il 5 luglio ancora una tappa dedicato ai bambini, Daniela Costa, illustratrice de ‘Il ragno’ di Cristina Bellemo, propone uno spunto per imparare a gestire le proprie paure. Per il 9 luglio è fissato l’appuntamento ‘Lerici terra di editori’: Gian Arturo Ferrari, vicepresidente di Mondadori Libri, presenterà il suo libro ‘Storia confidenziale dell’editoria italiana’ a Zanego all’azienda agricola Pian della Chiesa alle 18.30 accompagnato da una degustazione di vino ed un piccolo concerto del gruppo musicale Doña Flor. Chiuderà la rassegna il 13 luglio in Rotonda Vassallo Carlo Massarini, storico conduttore di programmi musicali televisivi con il suo ‘Dear Mister Fantasy’.

Marco Magi