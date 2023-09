Lerici: Legionella nella doccia, scatta disinfezione al Circolo Erix

Nei giorni scorsi, gli accertamenti tecnici eseguiti da Arpal hanno scovato il batterio della legionella nell’acqua di una delle docce del Circolo della Vela Erix di Lerici: immediata l’ordinanza del sindaco Leonardo Paoletti per la disinfezione dell’impianto idrico. Il Circolo della Vela Erix di Lerici nelle scorse settimane aveva ospitato un turista poi colpito dal batterio. Il caso di legionellosi, accertato “in un periodo compatibile con il momento di contagio“ come si legge nell’ordinanza sindacale (non è certo tuttavia che l’uomo abbia contratto il batterio proprio nella struttura lericina; ndr) ha fatto scattare l’indagine di Asl e, successivamente, le verifiche di Arpal. L’esito è arrivato pochi giorni fa, con la presenza di legionella pneumophila nei campioni della prima doccia del bagno uomini. Da qui, l’ordinanza che intima la disinfezione dell’impianto idrico, già iniziata ieri.