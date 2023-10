Lerici, la mareggiata colpisce molo e lungomare

Dopo l’allerta, la mareggiata. Giorni complicati nel territorio di Lerici, dove alle importanti precipitazioni dei giorni scorsi si è aggiunta, nel pomeriggio di venerdì, una forte mareggiata che ha spazzato tutto il litorale. A farne le spese anche un hotel lericino: i gazebo situati lungo la passeggiata sono stati letteralmente strappati dalla furia dell’acqua e del vento, tanto che è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco e via Biaggini è rimasta chiusa al traffico fino a ieri mattina.

La violenza del mare ha investito quasi tutta la passeggiata che unisce Lerici e San Terenzo: emblematica la situazione di ieri mattina sul lungomare santerenzino, ricoperto da una spessa coltre di sabbia, da legname e dai rifiuti scagliati con forza dal mare sulla spiaggia: per ripulire l’area sono dovute intervenire alcune squadre del gruppo locale di Protezione civile. Stessa situazione in alcuni punti della passeggiata a Lerici, dove a rimanere ’vittima’ della mareggiata è stata anche la testata del molo: la violenza dell’acqua ha scalzato numerose pietre che ricoprono la banchina, con il Comune che in via precauzionale ha transennato l’area impedendono l’accesso fino a che non sarà svolto un sopralluogo: sono esclusi, fortunatamente, danni strutturali alla banchina.