L’ensemble Jazz Mare al Terminus

Sarà l’ensemble Jazz Mare l’ospite di stasera al Terminus Cafè. Un band capitanata da Julia Marie Bonilla alla voce, che verrà accompagnata da Giacomo Ciardi al pianoforte, Andrea Imparato al sassofono, Marco Cavanna al contrabbasso e Giulio Giangarè alla batteria. Questo concerto sarà l’occasione per presentare al pubblico del locale di via Paleocapa la loro ultima fatica discografica: ‘The Only One’, un album che contiene musica originale nata dalla penna di Julia Marie e registrato all’Nk Studio. La cantautrice è nata e cresciuta in California ed è nell’ambiente musicale dall’età di 21 anni, quando è stata assunta da Disneyland per i canti natalizi. Laureata in musica per spettacolo, ha studiato al Fulletone College sotto la guida di Brent Pierce e dal 2016 a Vernazza – dove vive dal 2002 – ha fondato l’Opera Festival, portando dall’estero giovani aspiranti cantanti di opera e mettendo in evidenza giovani pianisti professionisti. Info: 0187 713210.