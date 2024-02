’Leggerezza’, dibattito con Donti

Il filosofo Nicola Donti sarà ospite venerdì della rassegna letteraria ’Non ci resta che leggere’ organizzata al centro sociale ’Ruffini’ di via Vecchia del Piano dall’assessorato alla cultura del Comune di Santo Stefano in collaborazione con la biblioteca civica Arzelà. Il filosofo, molto conosciuto anche sul web, proporrà un intervento dal titolo "La leggerezza: ci vogliono ali di farfalla per sostenere il peso del mondo, il coraggio della leggerezza". L’appuntamento è alle 15.30, ingresso libero. Nicola Donti è responsabile della formazione in Unialeph, Libera Università Popolare per attuare la Costituzione. Laureato in Filosofia e Trainer è professore a contratto per l’Insegnamento di ’Filosofia e Teoria dei Linguaggi’ al Dipartimento di medicina corso di laurea in logopedia all’Università di Perugia. Attualmente sta collaborando con l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova in un progetto triennale sul miglioramento del benessere organizzativo.