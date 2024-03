’Le Supplici’ agli Impavidi

La stagione degli Impavidi offre altre due serate di grande teatro. Stasera e domani, venerdì, alle 20.30 è in programma lo spettacolo dal titolo "Le Supplici" tratto da Euripide adattato dalla regista milanese Serena Sinigaglia e tradotto da Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi. Si parte dal testo originale di Euripide, rappresentato per la prima volta tra il 423 e il 421 avanti Cristo per raccontare la storia di un gruppo di donne di Argo, madri dei guerrieri argivi morti nel fallito assalto a Tebe, che si riunisce presso l’altare di Demetra ad Eleusi per supplicare gli ateniesi di dare degna sepoltura ai figli, perchè i tebani negavano la restituzione dei cadaveri. Saranno sul palco sette attrici Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin che interpretano, nei diversi momenti della tragedia, le madri, il coro e i vari personaggi. La drammaturgia curata da Serena Sinigaglia e Gabriele Scotti ha rielaborato la nuova traduzione realizzata da Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi appositamente per questo progetto prevedendo anche l’inserimento in forma mimetica di brani di altri autori tra cui Emil Cioran, Niccolò Machiavelli e Platone.

La struttura dei cori è di Francesca Della Monica, produzione Atir Fondazione teatro Due di Parma con il sostegno di Progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo in collaborazione con Cinema Teatro Agorà, Cernusco sul Naviglio. Lo spettacolo ha ricevuto nel 2022 il Premio della Critica produzione Atir Fondazione Teatro Due di Parma. Le scene sono di Maria Spazzi, costumi e attrezzeria di Katarina Vukcevic, alle luci Alessandro Verazzi assistente Giuliano Almerighi, assistente alla regia Virginia Zini, musiche e sound design di Lorenzo Crippa, movimenti scenici e training fisico Alessio Maria Romano e assistente al training Simone Tudda. La biglietteria del Teatro degli Impavidi è aperta oggi, giovedì, dalle 9.30 alle13 e anche nel pomeriggio dalle 16 alle 19 mentre domani osserverà soltanto l’orario mattutino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefoniche è possibile inoltre contattare il numero 346 -4026006 o inviare una mail all’indirizzo: [email protected].