Le schede del Palio del Golfo in omaggio con Qn-La Nazione: martedì Cadimare

La Spezia, 24 luglio 2023 - Tredici schede per approfondire la storia delle tredici anime marinare del Golfo e conoscere gli equipaggi che parteciperanno alla 98esima edizione del Palio, che fino al 3 agosto, accompagneranno l’uscita in edicola del quotidiano, senza costo aggiuntivo per i lettori. Dopo Porto Venere sabato, Le Grazie domenica, proprio nel giorno della prepalio e con la cornice della festa nel borgo, oggi il Fezzano. E domani? Cadimare. L’iniziativa di Qn-La Nazione si svolge in collaborazione con il Comitato delle borgate e con il sostegno di Fondazione Carispezia, Camera di commercio, Cna, Coop Liguria, Latte Tigullio e Audio Progress. Appuntamenti imperdibili attraverso i quali gli appassionati della manifestazione sportiva e culturale possono collezionare una scheda dedicata a ogni borgata marinara del golfo.

Si tratta di tredici cartelle in formato 30x21, stampate a colori su carta opaca, confezionate per ospitare la storia, le foto e gli equipaggi senior, femminili e junior che prenderanno parte all’edizione del Palio del Golfo ormai alle porte. Storie, aneddoti e curiosità di ogni borgata sono arricchite dalle immagini recuperate dall’immenso archivio dello storico reporter della redazione spezzina de La Nazione, Mauro Frascatore, assieme a quelle scattate nelle scorse settimane da sua figlia Alexia, che ne ha raccolto l’eredità professionale.

Ricordiamo che la distribuzione delle schede scandisce la marcia di avvicinamento al 4 agosto, giorno in cui sarà distribuito gratuitamente, in abbinamento con una copia dell’edizione spezzina de La Nazione, il libro ‘Le Signore del Palio’, realizzato da Qn-La Nazione per celebrare le donne del Palio del Golfo.

E inoltre, a metà agosto, il terzo omaggio: a chi acquisterà una copia dell’edizione spezzina de La Nazione, anche un poster a colori dedicato a questa edizione della disfida remiera.