’Le nuvole non hanno forma’. L’autobiografia di Bianco all’associazione Aidea

Angelo Bianco ha scritto un libro autobiografico che ha intitolato ‘Le nuvole non hanno forma’, che sarà presentato domani, a partire dalle 17.30, all’associazione Aidea di via Persio 27. Si tratta di un viaggio tra emozioni delicate e forti, ma non mancano le riflessioni intime. Angelo è medico chirurgo, è padre di tre bambine ed è stato un figlio esemplare. Gli episodi che si susseguono sono divertenti, tristi ma inducono sempre il lettore a riflettere. Queste sono le nuvole di Angelo che non hanno forma, scaturiscono dal suo bisturi d’inchiostro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri della segreteria (329 7462081 o 0187 300835) oppure inviare una mail a [email protected].