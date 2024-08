Le ’Elegie tedesche’ stasera a Villa Marigola

La musica di Erwin Schulhoff, Robert Schumann e Johannes Brahms sarà eseguita dall’Ariel String Quartet e Alexander Bedenko (nella foto) al clarinetto tra il verde e gli scenari mozzafiato di Villa Marigola a Lerici, stasera, alle 21.15, nella nuova tappa del Lerici Music Festival, intitolata ‘Elegie tedesche’. Noto per il suo virtuosismo, la profonda intuizione musicale e le performance appassionate e focose, l’Ariel Quartet ha raccolto elogi dalla critica in tutto il mondo per più di vent’anni. Formatisi quando i membri erano solo adolescenti e studiavano alla Jerusalem Academy Middle School of Music and Dance in Israele, gli Ariel sono stati nominati destinatari del prestigioso Cleveland Quartet Award, concesso da Chamber Music America in riconoscimento dei risultati artistici e del sostegno alla carriera. Il Quartetto funge da Quartetto di Facoltà presso il College-Conservatorio di Musica dell’Università di Cincinnati, dove dirigono il programma di musica da camera e presentano una serie di concerti oltre a mantenere un fitto programma di tournée negli Stati Uniti e all’estero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 379 1379677.

m. magi