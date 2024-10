Le Conversazioni d’autore

Non c’è due senza tre: riprendono con un nuovo cartellone fatto di autori di livello nazionale gli incontri della rassegna letteraria ’I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’. A dare il via alla carrellata di appuntamenti promossa dall’ente sarà Matteo Nucci, scrittore e studioso del pensiero antico, per due volte finalista al Premio Strega, che presenterà il suo ultimo volume dal titolo ’Sognava i leoni. L’eroismo fragile di Ernest Hemingway’ (HarperCollins) in dialogo con Benedetta Marietti, curatrice della kermesse. Appuntamento venerdì 18 ottobre alle 18 negli spazi al piano terra di via Chiodo 36. "Un’occasione – spiegano gli organizzatori – per riflettere su temi ed esperienze che possano essere fonte di ispirazione per tutti e fornire una chiave di lettura per capire il mondo e immaginare il futuro".

Grande, eppure tormentato, protagonista di una parabola umana e letteraria straordinaria, ma tragicamente conclusa dal suicidio, icona vivente ricordata in ogni posto del mondo – da lui girato in lungo e in largo per piacere, ma anche al fronte fra le due guerre –, fra le penne più smaglianti del Novecento, premio Nobel per la letteratura e Pulitzer, pescatore, cacciatore, bevitore. Hemingway è scolpito come una leggenda e un’icona nell’immaginario comune. Ma cosa c’è dietro questo talento e questa figura che ancora attira schiere di lettori accaniti? Il lavoro di Nucci si propone di liberare il campo dai falsi miti e, partendo dalle opere, prima ancora che dalla vita, ce ne offre un ritratto nuovo: un uomo tormentato, in lotta con la morte sfiorata in Italia durante la Grande Guerra, e soprattutto un autore straordinario.

La rassegna proseguirà il 30 ottobre Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone (in dialogo con Lucia Anselmi), il 7 novembre Marco Buticchi (in dialogo con Benedetta Marietti), il 14 novembre Diego De Silva (in dialogo con Massimo Minella) per chiudere il 21 novembre con Loredana Cirillo (in dialogo con Roberta Della Maggesa), psicologa e psicoterapeuta dell’Istituto Minotauro di Milano, che parlerà della salute mentale degli adolescenti. L’ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti. Apertura delle sale alle ore 17.30. Informazioni e programma su www.fondazionecarispezia.it.

C.T.