Le benemerenze civiche. Riconoscimento del Comune alle eccellenze della città

Assegnate le benemerenze civiche a Chiara Cremolini, Mara Biso e Giovanni Bilotti, e a Roberto Barichello la medaglia d’oro. "Il Comune della Spezia considera fra i suoi doveri – informano da palazzo civico – quello di dare pubblico riconoscimento all’attività di coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della cultura, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica e con il raggiungimento di importanti traguardi di carattere sociale o professionale, abbiano illustrato la collettività cittadina, sia rendendone più alto il prestigio attraverso le loro personali virtù e azioni, sia servendone con particolare dedizione le libere istituzioni". Sulla base di questi principi il sindaco Pierluigi Peracchini ha decretato e conferito i riconoscimenti ai quattro illustri spezzini. Roberto Barichello è il fondatore di Agapo (Associazione genitori soggetti autistici progetto orizzonte) e del Campus Agrisociale Sant’Anna, realtà innovative che hanno avuto un impatto significativo sul nostro territorio. La professoressa Chiara Cremolini è docente ordinaria di Oncologia medica all’Università di Pisa e fa parte di gruppi di ricerca sia nazionali sia internazionali e dal 2017. Referente Telethon per la provincia della Spezia per la ricerca scientifica dal 2008, Mara Biso è stata ed è instancabile organizzatrice e animatrice di innumerevoli eventi e iniziative sul territorio e non solo. Infine, Giovanni Bilotti, poeta, saggista, narratore, curatore di opere letterarie e di carattere storico, che ha contribuito, con la sua opera così numerosa e multiforme, a divulgare la storia del territorio spezzino.