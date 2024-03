Le auto della polizia in mostra in piazza Verdi

Sarà esposta da oggi a martedì alla fiera di San Giuseppe, nello stand della polizia di Stato in piazza Verdi, la nuova Alfa Romeo Tonale consegnata di recente alla questura della Spezia, che poi entrerà in servizio al commissariato di Sarzana. L’auto è stata presentata con un video realizzato all’anfiteatro romano di Luni, ma l’occasione della fiera di San Giuseppe è stata colta al volo per mostrare la vettura alla moltitudine di visitatori che tutti gli anni raggiunge La Spezia in occasione della ricorrenza del patrono. La fiera di San Giuseppe è infatti un evento di antichissima tradizione che richiama migliaia di visitatori provenienti da tutta la provincia e dalle zone limitrofe.

E come ormai accade da diversi anni, anche la polizia di Stato sarà presente con un proprio stand espositivo, allestito con materiali storici originali e audiovisivi, forniti dal dipartimento della pubblica sicurezza e dall’Anps (Associazione nazionale polizia di Stato), visionabili dagli interessati che si rechino nello stand. Esposte in loco, oltre alla nuova Alfa Romeo Tonale, saranno anche la storica autovettura Alfa Romeo Giulia e la modernissima Lamborghini con la livrea della polizia di Stato.

Nella foto: la nuova Alfa Romeo Tonale davanti alla questura