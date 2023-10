Lavori a Bragarina. Ambulatori Asl spostati

La direzione dell’Asl 5 comunica ai cittadini lo spostamento di alcuni ambulatori. Da lunedì 16 ottobre gli ambulatori di Pneumologia, situati al terzo piano della sede di via Sardegna 45 a Bragarina, saranno operativi al quarto piano di via XXIV Maggio 139, mentre da lunedì 23 ottobre l’ambulatorio di Odontoiatria, al terzo piano della sede di via Sardegna, sarà operativo al primo piano di via XXIV Maggio. "Lo spostamento delle attività – dice la direzione di Asl scusandosi con gli utenti per l’eventuale disagio – si rende necessario per permettere lo svolgimento dei lavori previsti per la realizzazione della casa di comunità a Bragarina".