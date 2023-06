L’Avis premia i donatori E presenta la nuova ’app’

Un piccolo gesto che può salvare una vita. L’Avis di Spezia, in occasione della giornata mondiale del Donatore di Sangue promossa dall’Oms, ha premiato chi nel corso del 2023 ha raggiunto il numero di donazioni necessarie per ottenere le benemerenze associative, come riconoscimento a tutti coloro che garantiscono con il loro gesto il diritto alla salute di chi ne ha bisogno. Sono stati 503 a raggiungere questo importante traguardo: 200 con la benemerenza in rame (8 donazioni) , 155 con quella in argento (16 donazioni), 75 con quella in argento d’orato (36 donazioni), 52 in oro (50 donazioni), 14 in oro con rubino (75 donazioni), 7 in oro con smeraldo (100 donazioni). "Anche quest’anno abbiamo celebrato la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2023 – ha spiegato il presidente Giacomo Grande – ringraziando con un riconoscimento simbolico i donatori della nostra sezione che continuano a dimostrare di essere sempre a disposizione del prossimo e proprio per agevolare e venire in contro alle esigenze dei donatori che abbiamo realizzato un sistema di prenotazione online che consentirà a tutti i nostri donatori di prenotare la propria donazione di sangue o plasma tramite una semplice interfaccia". Nel corso della manifestazione è stata infatti presentata la nuova app per le prenotazioni dell’Avis Comunale La Spezia che sarà attiva a partire dai primi di luglio e sarà raggiungibile dal sito prenota.avissp.org "Inizialmente – prosegue Grande – sarà possibile prenotare le donazioni solo presso il nostro centro del Favaro, dopo un periodo di prova verrà introdotta la possibilità di prenotare anche presso l’ospedale Sant’Andrea. Si può donare sangue alll’Unità di Raccolta dell’Avis Comunale La Spezia al Favaro il martedì, mercoledì e venerdì dalle 7:30 alle 10:30 ed ogni prima domenica del mese dalle 8 alle 11; al l Centro Trasfusionale del Sant’Andrea dal lunedì al sabato dalle 8 alle 11. Per donare, o avere informazioni su come diventare donatori, è necessario prenotare contattando la segreteria dell’Avis".