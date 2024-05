L’auto infermieristica per i soccorsi in riviera

Il servizio 118 si arricchisce di una risorsa ’India’. Dal 1° maggio a Levanto è stato attivato un mezzo di soccorso avanzato con a bordo un infermiere del 118. Il servizio, frutto di un progetto di Regione Liguria, si integra con il sistema di emergenza urgenza extraospedaliera di Asl5 e costituisce un aiuto importante per la gestione dei soccorsi nel territorio della Riviera. India si avvale di un autista della Croce Rossa ed un infermiere 118 opportunamente formato con un corso specifico regionale, che opera con il supporto del medico della centrale operativa 118. "Sono felice di questa nuova risorsa del sistema 118 che si va ad aggiungere alle consolidate 3 automediche di Asl5 – dice Fabio Ferrari, direttore del servizio di emergenza urgenza extraospedaliera di Asl5. – Si tratta di un mezzo sanitario altamente professionalizzato per il soccorso territoriale che permette di operare e garantire la miglior capacità di intervento in una zona particolare, come quella della Riviera, dove soprattutto nel periodo estivo i soccorsi aumentano in modo esponenziale".