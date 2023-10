L’auditorium intitolato a Bucchioni: "Un uomo che ha dato tanto al porto"

Mattinata emozionante, quella di ieri, per tutta la comunità portuale spezzina, con le celebrazioni per l’intitolazione dell’auditorium a Giorgio Bucchioni (nella foto), ex presidente dell’authority portuale, recentemente scomparso. "L’atto che facciamo oggi, tanto semplice quanto sentito, porta nella sua semplicità un significato molto più profondo – ha dichiarato Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale. "L’auditorium vuole essere sempre più aperto alla città, alla costruzione di una struttura del porto, patrimonio di cultura e umanità. Ed è per questo che intitolare questo patrimonio alla memoria di Giorgio Bucchioni servirà a celebrare un grande uomo che ha dato tantissimo al porto". Tante le istituzioni che non hanno voluto mancare all’appuntamento. Il presidente del consiglio regionale, Gianmarco Medusei, ha sottolineato che "Giorgio Bucchioni è stato una delle voci più autorevoli nel settore della portualità spezzina. Una personalità di primo piano per la città, un uomo illuminato che si è impegnato profondamente per lo sviluppo economico spezzino con una visione innovativa e imprenditoriale e che ha contribuito a far diventare il Porto della Spezia un riferimento per il trasporto di contenitori in Europa".