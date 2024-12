L’Asl 5 affida nuovi incarichi ai medici Giacchè e Simonini

Due nuove nomine da parte di Asl5 all’interno della pianta organica dirigenziale. La dottoressa Francesca Giacché è stata nominata responsabile della Struttura dipartimentale consultorio (articolazione interna del Dipartimento cure territoriali), mentre la dottoressa Silvia Simonini direttore della Struttura complessa di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Psal). Francesca Giacché, laureata in psicologia alla Sapienza di Roma, è specializzata in Psicoterapia sistemica e relazionale all’Istituto modenese di Psicoterapia sistemica e relazionale. Nel 2005 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Dal 2006 al 2010 è stata Dirigente psicologo Asl di Modena (Dipartimento di salute mentale) e in servizio all’Unità operativa di psicologia dell’ospedale di Modena. Dal 2012 è dirigente psicologo di Asl5 al dipartimento cure primarie.

Dal 2014 è stata referente psicologo Asl 5 del Centro affidi distretti 17,18,19; dal 2013 in servizio al Consultorio familiare di Asl5, struttura di cui è stata sostituta responsabile dal 2016. Silvia Simonini si è laureata in Medicina e chirurgia all’Università di Parma e specializzata in Medicina del lavoro all’Università di Pisa. Dal 2009 è iscritta nell’elenco dei Medici autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dal 2010 al 2023 è stata specialista ambulatoriale in Medicina del lavoro e successivamente dirigente medico in Asl 5 dove ha svolto numerosi incarichi. Al suo attivo, inoltre, un’intensa attività di docente nei corsi di laurea dell’Università di Genova (polo universitario di Spezia) in “Infermieristica” e in “Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia”, oltre che in corsi e progetti formativi. Vanta oltre quaranta pubblicazioni.