L’anteprima di ’Libriamoci’. Tra letteratura e cinema un legame indissolubile

In attesa che la XIII edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque leggere comunque’ alzi il suo sipario, la sala cinema ex Odeon della mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ ospiterà, oggi in anteprima nazionale, il film ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’ di Claudio Bisio, tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Bartolomei. Dall’apertura della sala Odeon in mediateca nel marzo 2022, ‘Libriamoci’ ha sempre dedicato uno spazio serale anche all’importanza del legame fra letteratura e cinema: lo farà anche quest’anno nei giorni della manifestazione e ad una settimana dall’inaugurazione con un film in anteprima nazionale che segna l’esordio da regista di Bisio alle prese con la tragedia della Shoah e della Seconda Guerra Mondiale, guardate dal punto di vista leggero dei bambini.

La mediateca aderisce alle promozioni in occasione della Festa del Cinema e offre ai primi 50 spettatori dello spettacolo pomeridiano delle 17 e ai primi 50 dello spettacolo serale delle ore 21, il costo del biglietto al prezzo scontato di 3.50 euro. La ripresa della stagione cinematografica 20232024 della sala ex Odeon alla Mediateca è prevista per giovedì 26 ottobre con una grande inaugurazione e prima nazionale. Ne ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’ siamo nell’estate del 1943, quattro bambini, che nonostante i tempi duri che stanno vivendo, mantengono la loro voglia di scoprire il mondo giocando per strada. Sono molto diversi tra di loro, ma ancora non lo sanno. Italo è figlio di un ricco Federale, Cosimo ha il papà che combatte al confino, Vanda è un’orfana e Riccardo è figlio di un’agiata famiglia ebrea. I loro giochi, che simulano la guerra in maniera del tutto innocente, li porta a fare un ‘patto di sputo’ che li rende inseparabili.

Dopo i due spettacoli delle 17 e delle 20.30 di oggi, domani alle 21, sabato alle 17, 19 e 19, domenica alle 15.15, 17.15 e 19.15 e mercoledì alle 15.15, 17.15 e 21. Info e prenotazioni allo 0187 745630 o a mediateca@comune.sp.it.

Marco Magi