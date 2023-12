L’angolo retto. Tribute band allo Smood

Un’altra ‘due giorni’ di musica allo Smood Sign Music Desk di Ceparana. Prima tappa stasera quando, nel locale di via Vecchia, sarà di scena, a partire dalle 22 (in precedenza la cena dalle 20) L’angolo retto, tribute band dei Nomadi. Si tratta di un gruppo storico, nato nel lontano 1974. Tre degli originali componenti, dopo numerose esperienze musicali in varie band, decidono nel 2014 di ricostruire il gruppo originale e proporsi come tribute band ‘Nomadi’. E da allora la formazione ha ricevuto, con continuità (precisamente dal giugno 2014), il riconoscimento ufficiale proprio dai Nomadi stessi. La band è costituita da Marco Casarosa (voce e chitarra), Maurizio Damiani (chitarra), Giacomo Bardelli (batteria), Massimiliano Mazzieri (basso), Diego Montagnani (tastiere) ed Erika Piras (violino e voce). Grazie alle caratteristiche musicali dei componenti, L’angolo retto ha la capacità di coinvolgere ogni tipologia di pubblico, rendendosi ambito pure nei rinomati pub solitamente orientati verso gruppi propriamente rock. La band, il prossimo anno, è pronta a festeggiare il 50° anniversario della sua costituzione ed il 10° del riconoscimento da parte degli amati Nomadi. Domani sera, invece, alla stessa ora spazio ai Lost, tribute band dei Coldplay.

m. magi