Lanciano i rifiuti dal monopattino. Trecento verbali per gli abbandoni

Il nuovo trend sembra essere il lancio dei sacchetti dal monopattino in corsa, che si aggiunge al lancio dei rifiuti da parte dei conducenti di auto e velocipedi. Nonostante la continua opera di prevenzione da parte del Comune e il costante impegno del nucleo decoro della polizia locale per reprimere le cattive abitudini dei nemici della differenziata, restano molte le infrazioni accertate e verbalizzate.

Nel primo trimestre dell’anno infatti, sono stati circa 300 i verbali contestati dalla locale per l’illecito abbandono di sacchetti di spazzatura in adiacenza alle isole zonali e nei quartieri periferici, frutto di un paziente lavoro di visione delle telecamere di videosorveglianza comunali, di accertamenti diretti con appostamenti in abiti civili, di indagini su varie banche dati e ispezioni da parte delle guardie ambientali che operano in ausilio agli agenti. Variegata la platea dei trasgressori, dal minorenne incappucciato all’anziano che, prima di abbandonarli, nasconde i sacchetti nel carrellino per la spesa. In comune hanno tutti il mancato utilizzo della eco- card. Il movente principale, per i privati cittadini, resta infatti quello di non voler pagare quanto legittimamente dovuto per smaltire la frazione residua; casistica cui si affianca quella di coloro che eseguono lavori edili in proprio nelle loro case e non intendono sostenere l’onere di tempo e, nei circoscritti casi di particolari tipologie di rifiuti speciali, di denaro per il prescritto conferimento. Non mancano i cittadini che in prima persona si fanno promotori di azioni per la salvaguardia del decoro: sono stati infatti 50 gli esposti pervenuti al nucleo decoro dall’inizio dell’anno, per problemati che vanno dall’abbandono rifiuti alla presenza di vegetazione cresciuta in maniera incontrollata.