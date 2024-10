L’Alternativa unisce la sinistra. Rollando è pronto al grande salto: "Siamo l’unico progetto innovativo"

E’ il primo patto politico tra le forze di sinistra in Liguria e un tentativo di lanciarlo in tutto il Paese. Parte dunque alle regionali con la candidatura di Nicola Rollando il progetto “Per l’Alternatia“ che mette insieme Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista e Potere al popolo. Il candidato è Niccola Rollando, 64 anni, di Sestri Levante, pensionato e rappresentante di Potere al popolo. Insieme a lui corrono come candidati al consiglio regionale Matteo Bellegoni segretario regionale del partito Comunista Italiano, Claudia Rancati co-segretario di Rifondazione Comunista, Norma Bertulaccelli insegnante, Pierpaolo Venturini segretario provinciale Partito Comunista, Giovanni Vincenti militante di Potere al popolo. "Siamo la vera sinistra – hanno spiegato – e per la prima volta cerchiamo di portare avanti un discorso insieme iniziando dalle regionali per poi proseguire in futuro in un percorso più strutturato. Nella giornata di oggi il gazebo ieri presente in Corso cavour si sposterà a Sarzana in piazza San Giorgio dalle 9 alle 12.30 e dalle 15,30 alle 19.30 sarà ancora a Spezia in Corso Cavour. "Abbiamo un’idea nuova di Liguria – hanno spiegato – ed una prospettiva diversa per il futuro del territorio. Mettere insieme le forze della vera sinistra che non è certamente quella del Partito Democratico e dei partiti di centrosinistra arrivati a sostegno è un progetto iniziato dopo le amministrative di Sarzana un anno fa. La raccolta di firme e le adesioni sono andate oltre le più rosse previsioni e siamo pronti per lanciare un modello che ha trovato la stessa formunal anche in Emilia Romagna".

Massimo Merluzzi