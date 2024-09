L’Accademia si rinnova

Riparte dalle Grazie, dopo la pausa estiva, la nuova stagione 2024-2025 della delegazione spezzina dell’Accademia italiana della cucina che, dopo l’elezione dei vertici nazionali, ha in parte rinnovato anche l’organigramma locale con l’inserimento di nuovi accademici nella consulta provinciale presieduta da Marinella Curre Caporuscio (che fa parte anche del consiglio di presidenza nazionale e della Consulta nazionale). Un’agenda che si annuncia ricca di programmi ed iniziative, quella dei prossimi mesi, tutti nel solco della mission di Aic, volta alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche provinciali nel quadro del più ambizioso disegno di tutela degli elementi distintivi ed identitari del territorio.

L’occasione per presentare le novità è stata la conviviale svoltasi l’altra sera al ristorante Il Gambero delle Grazie, riconosciuto custode di alcune delle ricette più significative della cucina marinara tradizionale. Aspetti che, dopo l’introduzione della delegata Marinella Curre Caporuscio, sono stati illustrati dal simposiarca della serata, il comandante Giampaolo Trucco che del territorio e delle tradizioni delle Grazie è un profondo conoscitore anche per la sua esperienza professionale presso il Comsubin, al Varignano. A parlare del locale e delle sue specialità – è stato il patron del locale Diego Sommovigo, che con Monica, Carla e il suo staff, da anni stanno sviluppando un apprezzato percorso di ricerca, creatività e rispetto della tradizione culinaria ligure. Graditissimi i piatti proposti, tutti a tema come il tentacolo di polpo su crema di patate viola, i muscoli ripieni alla spezzina, i tagliolini al sugo alla pescatrice, il filetto in crosta di patate con lardo di Colonnata, oltre ai vini presentati da Francesca Aliboni, produttrice di vermentino nella tenuta Marchini di Fosdinovo. Nel corso dell’incontro è stata presentata anche una nuova accademica, Barbara Moretti, avvocata e assessore di Luni, che ha ricevuto diploma e distintivo da Marinella Curre. Presentati anche i membri della Consulta provinciale che, con i nuovi ingressi risulta ora così costituita: Egidio Banti (confermato anche nell’incarico di direttore del studi ligure di Aic), Claudio Boccalatte, Fulvio Bondielli, Giampaolo Trucco, Gabriella Piovano, Maurizio Sambataro, Mauro Lubatti, Roberto Galli (vice delegato), Sergio Romanelli (collegio nazionale probiviri, membro di diritto) e Barbara Sussi (vice delegato).

Franco Antola