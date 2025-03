L’Accademia Capellini selezionata per il concorso ’Art Bonus 2025’

Il progetto di restauro e risanamento conservativo delle facciate dell’Accademia Lunigianese di Scienze ‘Giovanni Capellini’ è stato selezionato per partecipare al Concorso Art Bonus 2025. Due anni fa, Il Comune della Spezia e l’Accademia, sulla base di uno specifico accordo sottoscritto, hanno avviato il progetto per riportare le facciate dello storico edificio di via XX Settembre allo stato originario, intervenendo sui fenomeni di degrado dovuti sia agli agenti inquinanti, atmosferici e biologici, che a graffiti e imbrattamenti.

Il Concorso Art Bonus 2025 si svolgerà in due fasi: nella prima i progetti selezionati saranno sottoposti a votazione sulla piattaforma www.artbonus.gov.it, fino alle 12 di lunedì 14 aprile. I 15 progetti più votati di ciascuna delle due categorie del Concorso – ‘Beni e luoghi della cultura’ e ‘Spettacolo dal vivo’ – saranno ammessi alla seconda fase e potranno essere votati durante il Click Day del 15 aprile dalle 8 alle 20 sui canali social ufficiali di Art Bonus. I voti della prima e della seconda fase saranno sommati per costruire la classifica finale e decretare il vincitore di ciascuna categoria.

Quest’anno, sarà inoltre attribuito un ‘Premio speciale’ all’ente che avrà ottenuto il miglior risultato economico e che si sarà distinto per l’efficacia della sua campagna di raccolta fondi. "Invitiamo la cittadinanza a partecipare attivamente alla votazione – dicono dal Comune – sostenendo il progetto tramite la piattaforma Art Bonus e sui canali social ufficiali, contribuendo così alla valorizzazione di uno degli edifici più significativi della città. Per maggiori informazioni e per partecipare alle votazioni, visitare la piattaforma Art Bonus www.artbonus.gov.it.

L’ Accademia Lunigianese di Scienze ‘Giovanni Capellini’, situata in via XX Settembre, è un ente che opera dal 1919 nel campo della cultura per la promozione di ricerche e pubblicazioni nel campo scientifico-naturalistico e storico-ambientale.