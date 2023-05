‘La vita davanti’ Festival di Scarti domani al Dialma

‘Tutta la vita davanti’, il nuovo festival targato Scarti Centro di Produzione teatrale d’innovazione al Dialma fino a domani, arriva oggi al suo secondo capitolo. La giornata si apre dalle 10.30 alle 17 con una ‘Tavola rotonda sul lavoro culturale nuove generazioni linguaggi e poetiche contemporanee’ coordinata da Alessandro Iachino di Stratagemmi Prospettive Teatrali. Alle 18.30 da non perdere ‘Apocalisse Tascabile’ con Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri, una produzione Sardegna Teatro, progetto ideato e scritto da Fettarappa Sandri. Un atto unico eroicomico che, con stravaganza teologica, ricompone l’infelice mosaico di una città decadente e putrefatta, specchio di una defunta condizione umana. Alle 21.30 ecco poi lo studio su ‘Gargantua e Pantagruele - cronache di uno spettacolo gigantesco’ di Alice Sinigaglia ed Elena Patacchini, in cui il pubblico viene accompagnato in un viaggio carnevalesco attraverso il magnifico, tra deformità e oscenità, come in un quadro di Bosch, provando a farci cambiare punto di vista su noi stessi e sul mondo. Abbonamento giornaliero a 20 euro (con riduzioni Under 30 a 12 euro e con convenzione Scarti a 15 euro), per i biglietti degli spettacoli singoli 12 euro (ridotti a 5 e 10 euro). Info e biglietti al Dialma di via Monteverdi, 113, al 333 2489192 (anche via Whatsapp) e via mail a [email protected]

m. magi