La vincitrice di ’Amici 2024’. Sarah presenta il nuovo album. Firmacopie dedicato ai fan

Sulla scia del successo nell’ultima edizione del talent tv "Amici" di Maria De Filippi, fucina di tante stelle dell’attuale firmamento musicale italiano, questo pomeriggio alle 15 la cantante Sarah Toscano farà tappa alle Terrazze della Spezia, dove sarà protagonista di un pomeriggio in musica durante il quale incontrerà i suoi fan della Liguria di Levante e non solo. Definita da Cristiano Malgioglio, giudice della trasmissione, "la popstar italiana dal sapore internazionale", l’artista sarà ospite del centro commerciale di via Fontevivo nell’area attigua al centro ristorazione al primo piano, dove presenterà il suo ultimo album "Sarah".

"Un nuovo appuntamento con una protagonista del famoso talent "Amici", sarà un piacere ospitare tutti i ragazzi del territorio fan del giovane talento - afferma il direttore Giuseppe Muni – anche perché il nostro centro commerciale è sempre pronto ad accogliere eventi unici e regalare esperienze da ricordare". Evento nell’evento, ad accesso gratuito e aperto a tutti, la possibilità di accedere al palco per il firmacopie e per farsi scattare dal personale del centro una fotografia ricordo con la propria beniamina: una possibilità riservata a tutti coloro che sono in possesso del cd originale non autografato.

La Toscano arriverà alla Spezia con una marcia in più: la trionfatrice dell’edizione numero 23 di Amici è stata, infatti, scelta per aprire il concerto meneghino della band statunitense Black Eyed Peas, fra i suoi gruppi di riferimento. Una nuova tappa di rilievo nella carriera della giovanissima di Vigevano, che ha svolto il suo percorso nel programma seguita dalla coach Lorella Cuccarini.