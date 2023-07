’La verità, vi prego, sull’amore’ Massini e Barbarossa raccontano

Uno racconterà l’amore con testi inediti accompagnato da brani scritti per l’occasione dall’altro, che andranno poi a dar vita a un album di inediti. ‘La verità, vi prego, sull’amore’ con protagonisti Stefano Massini e Luca Barbarossa, inaugura stasera alle 21.30 la quarta edizione della rassegna ‘La Spezia Estate Festival’ in piazza Europa, con la direzione artistica di Alessandro Maggi. Come nella poesia di Wystan Hugh Auden che dà il titolo allo spettacolo, così viene tentata un’indagine su cosa sia l’amore, oltre. Oltre le frasi fatte. Oltre i tutorial sentimentali, oltre la melassa dei romanticismi preconfezionati e oltre le infinite narrazioni d’amore che da film, libri e canzoni si sono stratificate in ognuno noi, rendendoci ostaggi di modelli e copioni. Tutto in amore appare oggi già visto, già sentito, già noto. "E allora proviamo se non altro a cercarla, questa verità", spiegano dalla produzione. È quello che faranno Stefano Massini divulgatore pop, graffiante, ironico, spiazzante, indagatore delle storie quotidiane e degli stati d’animo, unico autore italiano nella storia ad aver ricevuto un Tony Award, l’Oscar del teatro americano e Luca Barbarossa, nel loro recital suonato intrecciando sul palco parole e musica. Uno spettacolo unico dove le storie si intrecceranno con la canzone d’autore per coinvolgere il pubblico in un viaggio, in un caleidoscopio di immagini, in un grande gioco di stimoli, sensazioni, suggestioni e sensibilità. L’amore sotto la lente del microscopio, sul banco degli imputati, sul lettino dell’analista, sulla partitura dell’orchestrale. L’amore che ci circonda, ovunque. Eppure non sai bene cosa sia. Biglietti in vendita online su Vivaticket e Ticket One, oltre alla biglietteria in loco. Info allo 0187 727521 o a [email protected]

marco magi