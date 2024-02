La tribute dei Pooh venerdì allo Smood

Viva Pooh Official Tribute nasce come idea verso la fine degli anni ‘90 dalla profonda passione per questo magico gruppo italiano. Sarà quella band la protagonista del venerdì sera dello Smood - Sign Music Desk di Ceparana. Dalle 22 (alle 20.30 la cena) il gruppo che, nel 2014, ha avuto il grande onore di essere chiamato da Red Canzian in persona per far parte del cd ufficiale delle migliori tribute band italiane dei Pooh. "Abbiamo registrato la nostra versione del brano ‘Rotolando respirando’ negli studi dei Pooh di Milano, con i loro tecnici ed usando i loro strumenti – spiegano i componenti – . È stata un’esperienza meravigliosa. Il cd si intitola ‘Pooh Tribute Band Project’ ed, a seguito di questo, abbiamo ricevuto dai Pooh il bollino ufficiale che attesta la nostra appartenenza alle official tribute band nazionali". Il repertorio varia molto, includendo i brani storici melodici, il meglio di quelli recenti e soprattutto quelli pop-rock sinfonici a loro tanto cari, quali: Parsifal, Ultima notte di caccia, Viva, Inca, Rotolando Respirando e molti altri.

m. magi