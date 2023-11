La tifoseria ha preso le distanze: "Certi gesti non ci appartengono"

La tifoseria dello Spezia Calcio, venuta a sapere quanto accaduto, ha preso immediatamente le distanze. Il club Orgoglio Spezino "condanna e si dissocia dal gesto compiuto da ignoti nella notte al centro sportivo Ferdeghini. E’ nostra abitudine affrontare qualsiasi situazione a viso aperto, senza nasconderci dietro intimidazioni che evocano un mondo a noi totalmente estraneo".

Anche la Asc Community ha esternato il proprio pensiero per condannare tutti i gesti accaduti in questi ultimi giorni: "In ogni modo ci dissociamo totalmente dai gesti come quello della macchina di Verde, i tre incappucciati andati sotto casa del dirigente e per ultima la testa di porco al Ferdeghini. Ci teniamo a sottolineare che certi gesti non sono mai appartenuti al tifo spezzino".

Presa di posizione anche da parte dei ’Fanti dello Sprugola’, gruppo di giovani tifosi nato nel 2022. "I Fanti dello Sprugola come gruppo organizzato ma anche di semplici tifosi delle Aquile, si dissociano e condannano fortemente l’atto compiuto durante la notte da ignoti al centro sportivo Ferdeghini. Non è nello stile del tifoso spezzino fare questi gesti di matrice criminale e auspichiamo che l’intero tifo spezzino non ne risenta a livello di immagine. Non siamo questi. I valori che ci hanno lasciato i nostri predecessori e fratelli di curva non sono questi".

