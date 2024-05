La tempesta travolge il Palio del Golfo. Indagato anche il presidente Gianello

L’inchiesta della Procura spezzina travolge anche il Palio del Golfo. Tra le persone indagate, raggiunte dalla misura interdittiva di esercitare professione e attività di impresa per un anno, oltre che del sequestro preventivo di poco più di 15mila euro, c’è lo storico presidente del Comitato delle Borgate, Massimo Gianello. Il leader della principale manifestazione popolare della provincia, che da qualche anno – esattamente, dal marzo 2022 – è anche a capo della Stl di Lerici, la società interamente partecipata dal Comune, è indagato per corruzione in concorso con Matteo e Filippo Cozzani. Secondo la magistratura spezzina, in qualità di capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, Matteo Cozzani avrebbe evidenziato il proprio personale impegno a far ottenere al Comitato delle Borgate maggiori fondi rispetto agli anni precedenti, e a finanziare attraverso fondi regionali alcuni eventi su Lerici, ottenendo in cambio da Gianello l’impegno a far lavorare, attraverso la Stl Lerici, una delle ditte di famiglia, la Segnalvara. Gianello, raggiunto ieri mattina dal provvedimento, ha deciso di affidare nell’immediato la propria tutela legale agli avvocati Francesca Micheli – vicepresidente del Comitato delle Borgate – e Matteo Vicini.

Nel mirino delle Fiamme gialle del comando provinciale della Spezia e dei Pm Antonio Patrono ed Elisa Loris, sono finiti i contributi erogati dalla Regione nel 2022 e nel 2023, rispettivamente 30mila euro e 25.849 euro, oltre a quelli stanziati sempre dall’ente regionale per diverse iniziative che in quel biennio avevano avuto luogo sul territorio lericino. La notizia ovviamente già nella giornata di ieri ha raggiunto le borgate spezzine. Nessuna voglia di commentare da parte delle anime marinare del golfo, in attesa che si faccia piena luce sulla vicenda. Di certo, per il Palio, una tegola importante in vista non solo dell’attuale stagione, iniziata con diverse criticità, ma anche e soprattutto in vista del prossimo anno, con la manifestazione che taglia il prestigioso traguardo dei cento anni.