La Spezia, 12 maggio 2021 - Sarebbe potuto trasformarsi in una tragedia, ma per fortuna non c'è nessun ferito in seguito al cedimento di stamani del ponte della darsena di Pagliari. Dalle prime indagini sembra si tratti di un problema al sistema idraulico della struttura mobile e pare che non sarà ripristinato in tempi brevi. La strada è stata interdetta ai mezzi e ai pedoni, ed il traffico è stato convogliato sulle vie limitrofe, in particolare per via delle Casermette per chi proviene da Lerici e in via Privata Enel per chi arriva da Spezia. Sembra che il ponte abbia ceduto mentre era in fase di manovra e il fatto che non vi siano state vittime è perché al momento del crollo c'erano le sbarre di chiusura abbassate per bloccare il transito veicolare. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale spezzina. In corso accertamenti sulle cause.

Marco Magi

