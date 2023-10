La Spezia, 3 milioni per contenere i danni climatici

Il decreto legge Asset approvato ieri alla Camera dei deputati prevede disposizioni urgenti a tutela di attività di acquacoltura, per contenere i danni dovuti ai cambiamenti climatici: a disposizione quasi 3 milioni nel 2023. "Inoltre – sottolinea Maria Grazia Frijia, deputato di FdI con l’approvazione dell’ordine del giorno che ho proposto con colleghi Cristina Almici e Marco Cerreto, abbiamo ottenuto un’ apertura da parte del Governo a considerare la grave situazione in cui versa il comparto della mitilicoltura. Da tempo i muscoli spezzini, sono messi alle strette dal perdurare di periodi di siccità e surriscaldamento del mare che, da maggio 2022, si alternano a violenti episodi temporaleschi e conseguenti mareggiate in tutta la regione, come in gran parte dell’Italia".