La Soprintendenza dice si. Via libera all’intervento sulla storica via Bertoloni

È arrivata in Comune l’autorizzazione della Soprintendenza archeologica delle Belle Arti e Paesaggio di Genova per poter procedere al ripristino del crollo parziale della condotta di raccolta delle acque meteoriche sottostante e alla riapertura al transito veicolare di via Bertoloni. Nei giorni scorsi avevamo dato voce alle perplessità e ai timori dei commercianti di via Bertoloni che da tempo attendevano notizie sulle tempistiche dell’intervento. Dallo scorso 10 marzo, infatti, a seguito del crollo della condotta per la raccolta delle acque meteoriche una porzione della via è stata transennata, rendendo impossibile percorrerla se non a piedi e da tempo i commercianti di via Bertoloni stanno riscontrando difficoltà a rifornire i propri negozi.

"L’intervento, data la peculiarità della via sita nel centro storico della nostra città riconducibile a spazio pubblico di interesse artistico e storico – si legge nel comunicato del Comune - è soggetto a tutela dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e, in quanto tale, deve rispettare una serie di specifiche procedure che richiedono ancora un po’ di tempo". Da sottolineare che, gli uffici tecnici comunali si erano prontamente attivati per avviare la progettazione dei lavori al fine di riaprire il prima possibile la via sulla quale, per evidenti questioni di sicurezza e di tutela del bene storico, è stata temporaneamente interdetta la circolazione veicolare. Tuttavia, anche se l’autorizzazione a procedere è finalmente arrivata, parlare di tempistiche di inizio o di fine lavori appare ancora prematuro. Gli uffici tecnici comunali stanno infatti predisponendo l’istruttoria per l’affidamento della prima fase dell’intervento che - da prescrizioni ben indicate nell’autorizzazione- dovrà prevedere una prima fase ispettiva, a cui seguirà l’intervento di ripristino sulla porzione di lastricato e sottostante canale tombinato coinvolti dal crollo. I commercianti di via Bertoloni realisticamente dovranno attendere ancora prima di vedere avviato il cantiere vero e proprio. A raccogliere il disagio dei commercianti della via è stato anche il capogruppo di Forza Italia Francesco Sergiampietri che, proprio nella giornata di ieri, ha protocollato un’interrogazione volta a comprendere di più sulle tempistiche dei lavori che interesseranno la via.

"Qual è lo stato attuale dei lavori e quale la data prevista per il ripristino della normale viabilità? Saranno previste più fasi di intervento che potrebbero comportare nuove chiusure o modifiche della circolazione?". Queste le domande che il consigliere di maggioranza rivolge all’amministrazione.

Elena Sacchelli