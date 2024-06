La solidarietà nel sangue. Avis, 90 anni per gli altri

Novant’anni al servizio degli altri, nel segno della solidarietà. La sezione Avis spezzina raggiunge i 90 anni di fondazione (è nata nel 1934), un traguardo importante che sarà festeggiato con una serie di iniziative, presentate ieri in Comune dal sindaco Pierluigi Peracchini e dal presidente dell’Avis locale Giacomo Grande. L’associazione di donatori del sangue ha organizzato un ricco calendario di concerti ed eventi sportivi, con il patrocinio del Comune della Spezia e della Regione Liguria, iniziato a maggio, ma che entrerà nel vivo con gli appuntamenti del mese corrente. Dal 15 giugno si svolgeranno diverse attività ideate per coinvolgere la cittadinanza, sensibilizzare, diffondere il messaggio di solidarietà e senso civico che caratterizza l’associazione e promuovere stili di vita sani e positivi per la salute. Questi eventi anticiperanno la cerimonia ufficiale, prevista in Piazza Verdi e in Sala Dante il 23 giugno, durante la quale si terrà la sfilata dei labari e le premiazioni dei donatori. "L’Avis Spezia da quasi un secolo rappresenta un pilastro della solidarietà e dell’altruismo nella nostra comunità" sottolinea il sindaco.

Avis ha programmato due spettacoli gratuiti in Piazza del Bastione e una marcia non competitiva che partirà dalla Sede dell’Avis al Favaro. Le iniziative partiranno sabato 15 giugno, con “Me la Canto e me la Suonano” in Piazza del Bastione (ore 21, ingresso libero) con Leonardo D’Angelo attore spezzino, romano d’adozione, che ha spiccato il volo dopo gli studi al liceo Cardarelli e l’accademia delle Belle arti di Carrara. Sul palco con lui un ensemble di musicisti: Benedetta Matteoni al violino, Lorenzo Poletti al sax, Denis Daryi alla fisarmonica e Marcello Marianetti (tastiera e direzione musicale). Domenica 16 giugno la marcia non competitiva “1° Memorial Luigi Di Marino” con la collaborazione del Comitato Marce non competitive: ritrovo alle 8 alla Avis a Favaro, la marcia percorrerà le colline fino a San Venerio. "Un evento – spiega Grande – che non solo celebra i 90 anni della nostra associazione, ma onora la memoria di un nostro volontario che, seppur prematuramente scomparso, ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità. Infine venerdi’ 21 in Piazza Bastione (ore 21, ingresso libero) concerto di musica napoletana interpretato dai Napulitansong.