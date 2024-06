La signora Bertè arriva in tour a Romito Magra

Un mito della musica italiana, Loredana Bertè, sarà in concerto gratuito il 10 luglio nell’area adiacente il Basko di Romito Magra. Parte dunque con il "botto" l’estate ad Arcola con una delle più amate cantanti italiane. Tutti i successi della mitica Loredana, il suo impareggiabile entusiasmo, la grinta di una big della musica di tutti i tempi, faranno cantare i fan di tutte le età. Dopo il grandissimo successo della scorsa edizione, che ha visto sul palco Albano e l’anno prima Anna Tatangelo, torna negli eventi organizzati da Basko Arena nientemeno che la Loredana nazionale e internazionale. L’appuntamento spezzino a Romito fa parte del tour "Ribelle summer tour 2024", che nel mese di luglio farà tappa in tutta Italia. Per raccontare tutte le sue mille vite è uscita "Ribelle" una splendida raccolta con 57 brani e tra questi anche "Pazza", presentato alla 74a edizione del Festival di Sanremo e diventato subito una hit. Conduce la serata la speaker radiofonica Marina Minetti. L’evento è gratuito, per poter accedere all’area del concerto è necessario recarsi ai varchi per ottenere il braccialetto "pass" d’ingresso e inizierà alle 21. Prima del concerto alle 18 aprirà il Village con musica, giochi, animazione, degustazioni gratuite e distribuzione di gadget. Disponibili ci saranno due parcheggi in zone limitrofe, e il parcheggio P2 sulla Variante Aurelia, direzione Sarzana, a disposizione anche servizio navetta gratuito. Sarà inoltre possibile nel supermercato fare la spesa fino alle 23.

C.G.