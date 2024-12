La scomparsa di Salvatore Taranto ex ispettore di polizia

Si svolgeranno domani, lunedì, alle 11 alla chiesa della Pieve i funerali di Salvatore Taranto che si è spento l’altro pomeriggio all’età di 80 anni. Era ricoverato all’ospedale di Fivizzano ed è deceduto nel corso del trasferimento all’ospedale Opa di Massa che si era reso necessario a causa dell’aggravamento delle sue condizioni di salute. Salvatore Taranto era una figura conosciutissima in città. Per anni infatti ha svolto la professione di poliziotto ed ha raggiunto il grado di primo ispettore della squadra mobile della Questura spezzina. Ha fatto parte di uno storico gruppo di poliziotti ha contribuito alla crescita delle nuove generazioni in divisa. Una volta raggiunta la pensione si era appassionato all’agricoltura e per questo spesso si trasferiva a Beverino proprio per coltivare i suoi terreni. Era residente alla Pieve dove domattina verrà salutato per l’ultima volta. L’ispettore Salvatore Taranto lascia le figlie Sara, Debora e Angela, i fratelli Alfredo e Bruno e i nipoti. Alla famiglia giungano le condoglianze della nostra redazione.