La scomparsa di Franco Dinelli, ex aquilotto dello Spezia a La Spezia

Era il numero 1 dello Spezia tornato in campo nel dopoguerra. E con la maglia aquilotta Franco Dinelli (nella foto) si era tolto non poche soddisfazioni, come la promozione in C nel 195758. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio fra gli sportivi, in particolare chi ancora lo ricorda in maglia bianca. Nato a Pola nel 1937, dopo essersi messo in luce a Spezia ha spiccato il volo verso la serie A nelle file dell’Udinese. La sua carriera è poi proseguita fra Lucchese, Livorno, Empoli, Arezzo e Cosenza. Ma è a Spezia che ha deciso di fermarsi e metter su famiglia: una volta appesi i guantoni al chiodo si è dedicato al suo negozio di articoli sportivi in via Don Minzoni, fino al 1999. Nel corso degli anni ha messo la sua esperienza a disposizione delle società locali, allenando i portieri di Spezia, Canaletto e Cristo Re. Dinelli lascia la moglie Luciana Pinelli, il figlio Angelo, parenti, amici e la badante Felisia. I funerali si svolgeranno oggi alle 11,30 nella chiesa di San Domenico di Gumzan a Mazzetta.