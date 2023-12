La sarzanese Franceschini al teatro Vittoria

Un fine anno di forti emozioni e una grandissima soddisfazione professionale per Diva Franceschini. La ballerina e performer sarzanese ha infatti debuttato al teatro Vittoria di Torino con la "Company della Luna" nello spettacolo dal titolo "La linfa del villaggio". Si tratta di una rappresentazione di pop theatre in stile gotic diretta dal regista Edoardo Tesio, un giovane artista con formazione internazionale che ha improntato la fiaba in una dimensione "dark" caratterizzata da continui colpi di scena e un alone di mistero che coinvolge dall’inizio alla fine, attraverso dialoghi, danza e canzoni intercalati da proiezioni che hanno l’obiettivo di accompagnare lo spettatore nella scena successiva. Protagonista sul palcoscenico anche la sarzanese Diva Franceschini che dopo tanti anni di studio di danza, iniziando la sua preparazione al Theatre Dance di Sarzana, ha iniziato il percoso professionista ha saputo interpretare tutte le coreografie con grane energia emozionando il pubblico con momenti di vero trasporto emotivo, dimostrando ancora una volta la sua preparazione e la sua poliedricità. Per Diva adesso si presenta un calendario di appuntamenti nel 2024 piuttosto intenso che prevede spettacoli in diversi teatri non soltanto in Italia.