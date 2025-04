La psichiatria e l’assistenza psichiatrica in Italia

Verrà presentato oggi, alle 18, nella sede del Circolo Fantoni in Galleria Adamello, il libro ‘Una Lunga Sfida - Snodi nella psichiatria e nella assistenza psichiatrica in Italia’ a cura di Liliana Dell’Osso e Primo Lorenzi. Entrambi sono noti medici specialisti in Psichiatria: Liliana Dell’Osso è presidente della Società Italiana Psichiatria e professoressa all’Università di Pisa; Primo Lorenzi è psicoterapeuta e professore al Master di II livello di Criminologia dell’Università di Firenze.

L’evento vedrà anche la partecipazione di Ferdinando Galassi, direttore della Scuola ministeriale di psicoterapia ‘Centro di Terapia Cognitivo Comportamentale’ e professore universitario. Insieme a loro, nella nuova casa dell’associazione culturale Fantoni presieduta da Alberto Grassi, interverranno Pietro Balestri e Francesco Millepiedi della produzione Eventi Salute Società Spettacolo, studiosi, rispettivamente, di Riabilitazione psichiatrica e di Storia dell’Arte. Si parlerà della storia della Salute Mentale nel nostro Paese e dell’attualità dell’assistenza sanitaria nell’ambito psichiatrico. La musica di Federico Cappa, violinista, ed Enrico Bardellini, musicista di strumenti antichi, accompagnerà con degli intermezzi. L’ingresso è libero, ma viene consigliata la prenotazione contattando il numero di telefono 0187 1780909 (disponibile anche per avere ulteriori informazioni).

m. magi