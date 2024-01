La prima volta sullo schermo. Mason e Grasso a Campanile sera

Quella sera che Sarzana andò per la prima volta in televisione tutta la città si fermò e trattenne il fiato. Un evento che non poteva passare inosservato e così i cittadini si riunirono nei bar rimasti aperti fino a tardi e addirittura nella centralissima piazza Matteotti, dove era stato appositamente organizzato il collegamento in diretta con la sede Rai di Milano, per dare sostegno ai propri coraggiosi ragazzi. Quella sera di maggio del 1960 Paolo Grasso e Paolo Mason erano davvero poco più che ventenni e con grande intraprendenza e curiosità decisero di prendere parte al gioco di successo ’Campanile sera’, la trasmissione condotta da Enzo Tortora che metteva di fronte le città, rappresentate da una coppia, in una sfida di domande di cultura generale. E così Paolo Grasso, indimenticato commerciante del centro e consigliere comunale, al tempo studente universitario per nulla timido e imbarazzato dalla diretta, e il più taciturno 23enne maestro della scuola elementare Paolo Mason, partirono per Milano e nella sfida inaugurale vinsero il lungo botta e risposta contro Bondeno per poi essere eliminati la settimana successiva. Ma fu comunque un successo storico che ancora oggi viene ricordato in città proprio per quella bella atmosfera elettrica, surreale e l’emozione di vedere volti amici ’dentro’ a quella scatola magica.

m.m.