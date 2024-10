"La politica sia di aiuto per le persone sole"

L’esperienza lavorativa e sindacale come delegata Cisl nel Comune della Spezia, dove Gabriella Crovara è stata dipendente fino a pochi anni fa, le ha permesso oggi di essere volontaria nella sede Cisl Fnp.

Cosa le trasmette il volontariato?

"Lo ritengo una missione che ti permette di essere a stretto contatto con le persone e assicuro quanto sia gratificante a livello personale: quello che ricevo dalle persone è sempre di più di quello che io do loro".

Perché si è candidata con Udc?

"Sono sempre stata una centrista e mi riconosco negli obiettivi che si prefigge l’Udc, quali il mettere al centro la persona, il bene comune e l’occuparsi di solidarietà".

Il suo primo pensiero in caso di elezione?

"Non dobbiamo dimenticarci che nella nostra provincia abbiamo centinaia di persone anziane sole, persone di ogni età che fanno fatica ad arrivare a fine mese, una sanità che va riformata. Questi sono per me i pilastri di una buona politica per la gente e con la gente, una politica che rappresenti l’anima delle persone e che le rappresenti".

Una politica fatta di valori?

"Le nostre strette di mano ai gazebi dove incontriamo i cittadini, hanno lo stesso valore della tradizione, rinforzate dalla certezza per il futuro e dalle promesse che saranno mantenute. Il mio obiettivo di sempre è essere costantemente vicino ai più deboli e se sarò eletta, sarò ancora la persona che tutti conoscono, umile, altruista e sempre pronta a dare una risposta".

Navi da crociera e croceristi: per tanti risorsa, per tanti altri problema. Cosa ne pensa?

"Ben vengano nella nostra città. Ritengo che siano un introito alla valorizzazione turistica e commerciale del nostro territorio, ma a condizione che l’ambiente sia preservato con le giuste misure contro ogni tipo d’inquinamento".

Marco Magi