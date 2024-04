La pellicola su Borrotzu proiettata al Favaro per i ragazzi delle medie

Il partigiano Piero Borrotzu ‘Tenente Piero’, domani alle 10, sarà ricordato al Favaro, nella scuola media Cervi e poi in via Borrotzu. Nella biblioteca dell’istituto verrà proiettato il film ‘Una Storia due vite’ dedicato a Borrotzu e all’altro partigiano sardo Antonio Mereu, intimo amico di Borrotzu. Interverrà il co-presidente del Comitato unitario della Resistenza Giorgio Pagano. Dopo l’8 settembre 1943, Borrotzu, ufficiale dell’esercito, fuggì da Milano e raggiunse il movimento cospirativo legato a ‘Giustizia e Libertà’ per poi insediarsi sotto il Monte Gottero. Dopo molte azioni valorose, si consegnò poi spontaneamente ai nazifascisti per evitare una rappresaglia e venne fucilato.